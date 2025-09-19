Facebook Instagram
formavobis2
ISCRIVITI

Trasparenza, basta con la frammentazione: nasce la piattaforma unica ANAC

E’ attiva da oggi la Piattaforma Unica della Trasparenza, sviluppata da ANAC insieme al CNR attraverso la soluzione open source TrasparenzAI. Con un solo accesso, all’indirizzo https://trasparenzai.anticorruzione.it, cittadini, imprese ed enti pubblici possono finalmente consultare in modo semplice e immediato tutti i dati e i documenti che la pubblica amministrazione è tenuta a rendere pubblici.

La novità segna un cambio di passo decisivo: non più sezioni “Amministrazione Trasparente” frammentate e disomogenee su migliaia di siti, ma un contenitore unico che organizza le informazioni in maniera coerente e confrontabile, consentendo anche di verificare automaticamente il rispetto degli obblighi normativi.

La piattaforma non si limita a raccogliere in un unico spazio digitale le informazioni sparse. L’obiettivo è anche quello di alleggerire gli oneri economici e organizzativi per le amministrazioni, soprattutto quelle di dimensioni minori che spesso incontravano difficoltà nel rispettare integralmente la normativa. Con il nuovo sistema è l’ANAC a farsi carico della gestione e dell’organizzazione dei dati, assicurando maggiore uniformità e riducendo il peso burocratico sugli enti.

Per i cittadini e le imprese questo significa avere a disposizione dati più completi, omogenei e facilmente confrontabili; per le amministrazioni vuol dire poter contare su un sistema che utilizza formati aperti e standardizzati, riduce le attività di vigilanza grazie all’individuazione automatica delle anomalie e offre un concreto supporto alla gestione interna.

Per quanto emerso da una prima navigazione, la piattaforma si conferma comoda, utile e di facile utilizzo, rappresentando un passo avanti significativo nel rendere la trasparenza un diritto realmente accessibile a cittadini e imprese.

«Questa innovazione – dichiara Angelo Contessa, Presidente di ANCE Brindisi – dimostra come l’intelligenza artificiale, se utilizzata in modo etico e responsabile, possa diventare una risorsa concreta per migliorare i rapporti tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Crediamo molto nel potenziale dell’IA applicata a strumenti di trasparenza e semplificazione: avere dati ordinati, accessibili e comparabili significa rafforzare la fiducia nelle istituzioni e generare nuove opportunità di sviluppo per i territori».

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
tenute-brindisitime-2
snim
no_fumo_torchiarolo
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning