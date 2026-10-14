Trasporti, Caroli (FdI): “Caos sui bus Ceglie Messapica–Ostuni. Gravi disagi per gli studenti, Fse adegui il servizio alle esigenze reali”

Nota del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luigi Caroli“La sicurezza e l’incolumità dei nostri studenti non possono essere subordinate all’inerzia e alla disorganizzazione di Ferrovie del Sud Est. Quanto accade quotidianamente sulla tratta Ceglie Messapica–Ostuni è indegno di un Paese civile e non è più tollerabile. Ogni giorno, in particolare per la corsa delle 7,10, assistiamo a scene intollerabili: oltre 80 ragazzi stipati all’interno di un unico autobus, ammassati oltre ogni limite consentito e costretti a viaggiare in condizioni di costante e tangibile pericolo.Nei giorni scorsi una studentessa si è sentita male a bordo proprio a causa della calca e dell’aria irrespirabile. Questa mattina la misura è colma: dinanzi all’ennesimo rifiuto o impossibilità di garantire un viaggio dignitoso e sicuro, i genitori esasperati sono stati costretti a richiedere l’intervento dei carabinieri. Non si comprendono le ragioni per le quali non viene immediatamente predisposto un secondo autobus di rinforzo per la corsa mattutina, in modo da assorbire la fisiologica richiesta dell’orario di punta scolastico.Situazioni simili si stanno verificando anche a Torre Santa Susanna. È inaccettabile che le famiglie debbano vivere con l’ansia che i propri figli non riescano a salire a bordo o, peggio, che rischino quotidianamente per la propria salute. Serve un raddoppio della corsa e una verifica puntuale del servizio su tutta la rete provinciale di Brindisi. La Regione intervenga su Fse in tempi rapidi: il diritto allo studio e la sicurezza dei pendolari pugliesi non si toccano”.