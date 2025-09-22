Trasporti. Ferrante (Mit), Verso riaffidamento lavori per collegamento aeroporto Brindisi, opera si farà

“Il collegamento ferroviario tra la stazione di Brindisi e l’aeroporto del Salento rappresenta un’infrastruttura fondamentale per la Puglia e per il Mezzogiorno. Per questo ho insediato un Tavolo al Mit con Rfi, la Struttura commissariale e le competenti direzioni del ministero allo scopo di promuovere ogni soluzione utile a garantire la realizzazione dell’opera in tempi certi. Un obiettivo che è stato raggiunto: alla luce delle difficoltà dell’appaltatore che hanno portato alla risoluzione del contratto, Rfi ha avviato l’iter per giungere quanto prima alla riconsegna dei lavori a una nuova società appaltatrice. La volontà di dotare al più presto il Salento di un collegamento ferroviario con l’aeroporto resta quindi confermata: è un risultato di grande importanza per lo sviluppo del territorio, per il quale ho lavorato con la massima determinazione anche su impulso del deputato salentino di Forza Italia e Vicepresidente della Commissione Trasporti Andrea Caroppo. Dopo un assiduo lavoro che ho portato avanti sin dall’inizio del mio mandato, il progetto del collegamento con l’aeroporto del Salento sta per passare alla fase realizzativa. Continuerò a seguire da vicino l’iter dell’opera e a lavorare per promuovere lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno”. Lo rende noto il Sottosegretario di Stato al Mit con delega alle opere commissariate, Tullio Ferrante di Forza Italia, a margine della riunione che ha presieduto presso il Ministero.