Trasporti, Gioia (Prossima): “Oggi in Commissione l’audizione su disservizi e sovraffollamento bus FSE a Brindisi”

“Bus strapieni, mezzi insufficienti nelle ore di punta e continui disservizi per il trasporto di studenti. Una situazione intollerabile che mette a rischio la sicurezza dei nostri studenti e la tranquillità delle loro famiglie. Per questo motivo, nella giornata di oggi, 15 ottobre, si terrà in Commissione Trasporti l’audizione da me richiesta sui gravi disservizi del trasporto pubblico locale erogato da Ferrovie del Sud Est (FSE) nel territorio della provincia di Brindisi”.

A dichiararlo è il consigliere regionale Tommaso Gioia, componente della Commissione Trasporti della Regione Puglia, a seguito delle numerose segnalazioni e lamentele pervenute dai cittadini, con particolare riferimento ai collegamenti che interessano i comuni della provincia di Brindisi.

“All’audizione sono stati convocati l’Amministratore Delegato di Ferrovie del Sud Est e l’Assessore regionale alla Mobilità.

La sicurezza e l’incolumità dei nostri ragazzi non possono essere subordinate all’inerzia e alla disorganizzazione di Ferrovie del Sud Est, società che – è bene ricordarlo – fa capo al Gruppo Ferrovie dello Stato. Ciò che accade da tempo nella nostra provincia non è più accettabile. Non possiamo più assistere a scene di sovraffollamento oltre i limiti consentiti, che espongono gli studenti a rischi continui durante il tragitto casa-scuola”.

“Nel corso dell’audizione – conclude – chiederemo conto a FSE dei continui disagi e del numero palesemente esiguo di mezzi impiegati nelle fasce orarie a maggior afflusso. Contestualmente, chiederemo all’Assessore regionale alla Mobilità di esercitare un controllo stringente e incisivo sull’operato di FSE, verificando che siano garantite le risorse, la dotazione di mezzi e il personale idoneo previsti per il territorio brindisino”.