TRASPORTI – STEFANAZZI (PD): GOVERNO FERMI ENAV SU SOPPRESSIONE BRINDISI

Trasporti, Stefanazzi (PD): Governo fermi ENAV. Mia interrogazione senza risposta da ottobre.

Brindisi, 15 Dic. “Non c’è davvero alcuna ragione per cui l’ACC di Brindisi debba essere soppresso eppure i vertici ENAV continuano a portare avanti il progetto di spostamento dei servizi dal capoluogo pugliese a Roma. Malgrado il record di produttività, registrato per giunta con carenze di organico e in un periodo di elevato incremento dei traffici aerei, i 170 lavoratori del centro rischiano di trovarsi di fronte alla solita, indecente proposta di un trasferimento a centinaia di chilometri da casa. Alla vicenda occupazionale, poi, se ne affianca una di ordine strategico: è mai possibile, in una fase in cui il nostro Paese è fortemente impegnato con investimenti e azioni di potenziamento del tessuto industriale del Mezzogiorno, pensare di privare il Sud di un presidio così importante? ”

Così Claudio Stefanazzi, deputato salentino del Partito Democratico.

“E’ positivo che i parlamentari di maggioranza del nostro territorio si siano finalmente interessati alla questione e mi auguro che loro abbiano più fortuna di quanta ne ho avuto io, considerato che ho depositato una interrogazione parlamentare sul punto il 6 ottobre scorso, più di due mesi fa, senza ricevere alcuna risposta dal Governo. Spero davvero che Salvini, Fitto e Giorgetti trovino il tempo per interessarsene e chiedere ad ENAV di cambiare tempestivamente il piano industriale, salvaguardando i posti di lavoro e un forte progetto di investimento sul centro di Brindisi.”

