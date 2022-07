TRASPORTO PUBBLICO LITORALE SUD DI BRINDISI – LA PROTESTA DELLE IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE 

La società “Collevento srl”, titolare dello stabilimento balneare “C-Beach” di Cerano, esprime il proprio totale disappunto per la mancata attivazione del trasporto pubblico su gomma da parte della Società Trasporti Pubblici.

Nonostante i cospicui investimenti effettuati per dare avvio ad un processo di rinaturalizzazione e di valorizzazione dell’intera area di Cerano, la nostra società si vede fortemente penalizzata per la incomprensibile decisione della società di trasporti di eliminare la fermata di Cerano. Le condizioni rispetto al passato non sono cambiate in alcun modo e quindi davvero non si riesce a comprendere la ragione per cui in passato questo servizio veniva effettuato, mentre adesso (pur in presenza di una nuova infrastruttura ricettiva come la nostra) si è deciso di penalizzare i cittadini di Brindisi ed i turisti interessati ad usufruire delle bellezze del litorale sud di Brindisi.

Per questo motivo, sollecitiamo un tempestivo intervento dei sindaci di Brindisi (il comune capoluogo è anche socio della STP) e di San Pietro Vernotico, affinché la STP metta in atto ogni iniziativa tesa a superare i presunti ostacoli che renderebbero difficile la fermata in località Lido Cerano.

Ne va della credibilità degli sforzi che gli enti pubblici, insieme ai privati, sostengono di voler fare per sostenere iniziative che vanno in direzione di una valorizzazione delle nostre bellezze naturali.

Restiamo in attesa di segnali importanti ed immediati, anche in considerazione del fatto che la stagione estiva è già abbondantemente iniziata.

Collevento srl