Trasporto pubblico non di linea, il Comune istituisce la Commissione Consultiva: aperto l’avviso per le designazioni

Migliorare i servizi di mobilità a disposizione dei cittadini e accompagnare la crescita della città. È questo l’obiettivo che ha portato l’Amministrazione comunale a istituire la Commissione Consultiva per l’esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea, organismo previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento comunale che disciplina i servizi taxi e noleggio con conducente (NCC).

La decisione è stata assunta dalla Giunta comunale con deliberazione n. 439 del 22 ottobre 2026, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici e Trasporti, Cosimo Elmo. L’iniziativa nasce dalla volontà di rafforzare e qualificare il sistema della mobilità urbana, anche alla luce della crescita dei flussi turistici registrata negli ultimi anni e della presenza sul territorio di nuovi poli di attrazione di carattere commerciale, direzionale e sanitario.

La Commissione svolgerà un ruolo consultivo nelle materie riguardanti i servizi di trasporto pubblico non di linea, contribuendo a garantire un confronto costante tra istituzioni, operatori del settore e rappresentanti degli utenti.

Per la composizione dell’organismo, il 10 novembre scorso è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune un avviso pubblico finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di interesse per la designazione di tre componenti: un rappresentante delle organizzazioni di categoria del settore taxi; un rappresentante delle organizzazioni del settore noleggio con conducente e un rappresentante delle associazioni degli utenti operanti sul territorio comunale o regionale.

Le organizzazioni interessate potranno presentare la propria candidatura entro 20 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it, indirizzando la domanda al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Trasporti. Alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione che attesti l’effettiva operatività dell’organizzazione sul territorio pugliese.

L’Amministrazione comunale invita, pertanto, le associazioni e le organizzazioni interessate a partecipare a questa fase di costituzione della Commissione, strumento importante per favorire il dialogo tra tutti i soggetti coinvolti e contribuire allo sviluppo di servizi sempre più efficienti e rispondenti alle esigenze della comunità.

Nel caso in cui le organizzazioni di categoria non dovessero raggiungere un accordo sulla designazione congiunta dei propri rappresentanti, la nomina sarà effettuata tramite sorteggio tra i nominativi segnalati, secondo le modalità previste dall’avviso pubblico.