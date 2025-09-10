Facebook Instagram
Trasporto scolastico – STP Brindisi potenzia i servizi già da domani per le scuole che hanno anticipato l’apertura

La Società Trasporti Pubblici di Brindisi conferma  che il servizio scolastico partirà a pieno regime dal 16 settembre, così come da calendario regionale.

Ad ogni modo, per venire incontro alle esigenze degli studenti di spostarsi presso tutte le scuole che hanno anticipato l’avvio delle lezioni, da domani, giovedì 11 settembre, la Stp ha previsto il potenziamento del servizio di linea ordinario con 40 ulteriori corse scolastiche e 8 urbane per la città di Brindisi.

Saranno impiegati 19 conducenti in più e 14 mezzi aggiuntivi. Il tutto, in aggiunta a delle unità di controllo su tutta la rete per verificare il corretto e puntuale funzionamento del servizio.

La Stp precisa, in ogni caso, che l’adozione di orari provvisori da parte dei singoli istituti scolastici potrebbe comportare la necessità, da parte degli studenti, di attendere con pazienza l’arrivo dell’autobus.

