Trasporto scolastico – Stp Brindisi chiarisce sui disagi nella fermata di via Napoli (rione Casale)

In riferimento alle segnalazioni pervenute sul servizio di trasporto scolastico la Società Trasporti Pubblici di Brindisi conferma che in questi primi giorni del nuovo anno scolastico si è evidenziato un affollamento nella fermata di via Napoli (rione Casale).

Le caratteristiche di tale fermata sono note. Lo spazio sul marciapiede, infatti, è inadeguato rispetto alla quantità di utenti ed al numero di pullman chiamati ad assicurare i collegamenti con tutti i comuni di provenienza degli studenti.

Per questa ragione l’azienda ha già chiesto un incontro urgente all’Amministrazione Comunale per sollecitare la ricerca di una soluzione, offrendo la massima disponibilità al fine di alleggerire la pressione sulle attuali fermate.

La Stp, inoltre, comprende perfettamente il disagio degli studenti talvolta costretti a viaggiare in piedi e nel precisare che il trasporto di utenti con posti in piedi è autorizzato dal codice della strada per tutte le tratte inferiori a 30 km, garantisce il massimo impegno per regolarizzare tale condizione man mano che gli orari degli istituti scolastici diventeranno definitivi. Nel frattempo, la Stp sta impiegando anche personale a terra per fornire assistenza.

Infine, in relazione alle segnalazioni riguardanti il costo dell’abbonamento, si precisa che lo stesso non è stabilito dalla Stp.