Trasporto studenti – Da lunedì la STP attiva nuove linee

Come al solito, il richiamo ad una pur legittima autonomia scolastica comporta che l’inizio delle lezioni avverrà in maniera sfalsata, a partire dalla giornata di lunedì.

In sostanza, ciascun istituto decide di iniziare quando vuole, sia pure nei confini imposti dalle autorità scolastiche.

Il problema che troppo spesso viene sottovalutato, però, è legato al sistema di trasporto pubblico su gomma destinato proprio agli studenti pendolari. Sono davvero tanti, infatti, gli studenti delle scuole medie superiori che devono raggiungere ogni mattina la città di Brindisi per recarsi a scuola. A regime il problema non si pone in quanto la Società Trasporti Pubblici assicura collegamenti capillari, mettendo a disposizione gli autobus necessari a far fronte al numero di studenti interessati.

Nei prossimi giorni, però, si dovranno fare letteralmente salti mortali per non lasciare a terra nessuno.

Ed in effetti, la STP fa sapere che già da lunedì 9 settembre saranno attivate nuove corse scolastiche per assicurare i collegamenti da Torchiarolo, San Pietro Vernotico, Oria, Latiano, Mesagne, San Vito e Carovigno con il capoluogo. Il tutto, in aggiunta ai collegamenti ordinari già esistenti e che tengono conto degli orari di ingresso e di uscita da scuola.

Si tratta di un primo intervento a cui ne seguirà un altro l’11 settembre, mentre a partire dal 16 settembre si andrà a regime.

Si è riusciti ad intervenire in tempo utile grazie alla collaborazione che, attraverso la Provincia, la STP ha chiesto ai dirigenti scolastici in riferimento alla immediata comunicazione di orari di entrate e di uscita da scuola, soprattutto in questi primi giorni di lezioni.

Queste le nuove linee attivate da lunedì 9 settembre: