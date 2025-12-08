Trasporto via mare – La Stp precisa: “abbiamo scelto di limitare i disagi per l’utenza in luogo della sospensione del servizio. Pronti al ripristino totale del servizio”



In merito al trasporto pubblico via mare la Società Trasporti Pubblici di Brindisi precisa ulteriormente di aver ottenuto dal gestore garanzie circa il ripristino totale del servizio attraverso l’impiego delle imbarcazioni previste nel contratto e la conseguente riattivazione della quarta fermata.

Pochi giorni sono stati necessari per consentire la riparazione delle barche sulle quali si sono verificate delle avarie.

Il trasporto dei disabili è stato comunque assicurato attraverso la linea 5 del trasporto pubblico su gomma.

La Stp, sta provvedendo a gestire il servizio pubblico e contestualmente le inadempienze dell’impresa appaltatrice, certa che dalle interlocuzioni con il comune sul servizio deriveranno soluzioni più proficue