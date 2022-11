TRASPORTO VIA MARE – LA STP SELEZIONA PERSONALE

Selezione pubblica per titoli per la formazione di graduatorie per Operatori marittimi con qualifiche di Capo Barca per il traffico locale – motorista abilitato e Mozzo

Stp Brindisi comunica di aver indetto una selezione pubblica per titoli per la formazione di graduatorie per Operatori marittimi con qualifiche di Capo Barca per il traffico locale – motorista abilitato e Mozzo di cui al ccnl marittimi imbarcati su navi sino a 151 t.s.l. con contratto di lavoro full time (39 ore settimanali)/part time (24 ore medie settimanali).

La versione integrale dell’Avviso di Selezione è pubblicata sul sito www.stpbrindisi.it nella sezione “Selezioni in corso” ed affissa all’Albo della sede sociale e presso il PuntoSTP in Brindisi alla via Cappellini civ.18. Della avvenuta pubblicazione è data divulgazione a mezzo annunci inviati per l’affissione all’Albo Pretorio dei Comuni della Provincia di Brindisi e della Amministrazione Provinciale di Brindisi.

La domanda di ammissione e la documentazione richiesta dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 05 dicembre 2022 con le modalità indicate nell’Avviso di Selezione.