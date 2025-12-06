Trasporto via mare – Luperti: Servizio eseguito con mezzi inadeguati. Intervenga la Capitaneria per sospendere l’autorizzazione. E la Stp fornisca chiarimenti immediati

Ormai da giorni il servizio di trasporto via mare viene eseguito dalla Società Trasporti Pubblici (non si comprende perché venga poi subappaltato da anni ad altra impresa) con mezzi inadeguati ed estremamente pericolosi per gli utenti. Non si capisce per quale ragione sono scomparse le due motobarche principali e per i collegamenti tra il lungomare ed il rione Casale viene utilizzata una imbarcazione di piccole dimensioni e non adatta al trasporto di passeggeri. Francamente è incomprensibile il motivo per cui la Capitaneria di porto non sia ancora intervenuta per fermare questo servizio di trasporto, anche in considerazione dei rischi a cui vanno incontro gli utenti. Se la Stp non è in grado di svolgere il servizio lo dica chiaramente ed il trasporto via mare venga affidato a chi ne ha i requisiti. Nel frattempo, la stessa Società Trasporti Pubblici fornisca i dovuti chiarimenti agli enti soci, a partire dal rispetto degli obblighi contrattuali e dal conseguente introito di risorse pubbliche. In tal senso, chiederò ufficialmente al Sindaco Marchionna di intervenire nei confronti della stessa Stp.

Lino Luperti – consigliere comunale e provinciale di Brindisi