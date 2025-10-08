Trasporto scolastico – STP: Disagi contenuti per un guasto all’autobus STP della linea 7bis

Nella giornata di ieri, martedì 7 ottobre, si è registrato un guasto all’autobus impiegato sulla linea 7bis (la linea 7, invece, ha osservato gli orari previsti).

Tale linea, così come concordato con le autorità scolastiche, nelle giornata di martedì, mercoledì e giovedì parte alle ore 14.40 per poter accogliere gli studenti in uscita da scuola alle ore 14.30 (solo nelle giornata di lunedì e venerdì l’orario è anticipato alle ore 14.10).

Nella giornata di ieri il mezzo pubblico è giunto sul posto con venti minuti di ritardo per un guasto improvviso agli apparati elettronici che è stato risolto in breve tempo dall’autista grazie alla collaborazione degli addetti dell’officina aziendale. Risolto il problema tecnico, la corsa si è svolta regolarmente e l’arrivo al capolinea finale è avvenuto con un ritardo di 15 minuti rispetto all’oraqrio previsto.

STP precisa che la Centrale Operativa ha provveduto a dare assistenza alla clientela che per ogni evenienza è invitata ad utilizzare i seguenti numeri 800232042 (da fisso), 840000575 (da mobile), 3667880781 (whatsapp).

STP quotidianamente esegue circa 280 corse scolastiche per cui statisticamente può verificarsi qualche avaria nonostante i controlli di qualità costantemente eseguiti e il rinnovo del parco macchine che proprio in questi giorni è stato implementato con quattro nuove unità acquisiti dalla Regione Puglia con il Piano nazionale per gli investimenti complementare al Pnrr – d.m. 315_2021. Il tutto, a dimostrazione dell’impegno della Società a migliorare il servizio offerto all’utenza.