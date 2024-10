Trattamenti estetici per le pazienti di oncologia a Francavilla, Bruno: “Orgogliosi per questa scelta di sensibilità. Tutto conta per affrontare al meglio la malattia”

Uno degli aspetti più sofferti e allo stesso tempo più sottovalutati nella vita di una persona che affronta una malattia oncologica, è l’impatto che cura e malattia hanno spesso sull’aspetto fisico.

Sull’estetica.

Si dirà che non è quello il problema, che la priorità è farcela, che l’aspetto è secondario.

Ma non è così.

Il tumore è una lotta anche con la propria mente, con lo stato d’animo.

E vedersi, non piacersi, non riconoscersi, può essere davvero devastante per tante pazienti.

Per questo motivo sono davvero orgoglioso di poter annunciare, che il reparto di Oncologia dell’ospedale di Francavilla Fontana, grazie a una convenzione stipulata dall’Asl di Brindisi, ospiterà nella sua struttura un’associazione di volontariato che si occupa proprio di curare gli inestetismi nelle persone sottoposte a terapia oncologica.

Si tratta di veri e propri trattamenti di bellezza, eseguiti da personale specializzato e con pratiche basate su riscontri scientifici, per ridurre l’impatto estetico che le cure hanno sui e sulle pazienti.

Saranno massaggi miorilassanti e linfodrenanti, trattamenti lenitivi viso e corpo, seminari di make up correttivo.

Il tutto a costo zero, ovviamente, per pazienti e azienda sanitaria.

Nella mia vita professionale ho avuto a che fare per anni con migliaia di pazienti oncologiche e so bene cosa significhi affrontare la malattia quando questa, oltre a minare la propria vita, stravolge anche la propria identità.

E per questo mi sono impegnato per raggiungere questo obiettivo in questi mesi.

Adesso tantissime pazienti oncologiche dell’ospedale di Francavilla Fontana avranno al loro fianco delle professioniste che le aiuteranno a non sentirsi meno belle di prima, ad affrontare la malattia con un pizzico di serenità in più.

Perché anche questo conta. Tutto conta.

La vita. E la quotidianità.

Maurizio Bruno

(Presidente del Comitato regionale

permanente della Protezione civile)