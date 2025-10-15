Tre eccellenze brindisine si uniscono per un evento moda esclusivo alla Masseria “La Vecchia Lamia”



Marco Caforio presenta il suo Bridal Show insieme ad Anonimo Abbigliamento e Gioielleria Della Rocca

Brindisi – La moda pugliese si prepara a vivere un momento di grande eleganza e sinergia con l’evento che vedrà protagoniste tre realtà d’eccellenza del territorio brindisino. Lo stilista Marco Caforio torna quest’anno con il suo atteso Bridal Show, ma questa volta non da solo: al suo fianco ci saranno Anonimo Abbigliamento, che presenterà una selezione di abiti da cerimonia, e Gioielleria Della Rocca, che impreziosirà la sfilata con le sue creazioni.

L’evento si terrà presso la suggestiva cornice di Masseria La Vecchia Lamia, location che unisce il fascino della tradizione pugliese alla raffinatezza degli spazi dedicati agli eventi di alta classe.

Questa collaborazione nasce dalla volontà di tre realtà imprenditoriali del territorio di fare rete e valorizzare l’eccellenza locale, dimostrando come l’unione di competenze diverse possa creare un’esperienza unica nel panorama della moda brindisina. Dalle creazioni bridal di Marco Caforio agli abiti da cerimonia di Anonimo Abbigliamento, fino ai preziosi di Gioielleria Della Rocca, l’evento celebrerà l’eleganza a 360 gradi.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della moda, della bellezza e del Made in Brindisi, che conferma ancora una volta come il talento locale sappia distinguersi attraverso la collaborazione e la visione comune.