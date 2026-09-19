Tre giovani atleti entrano nel roster della Dinamo Brindisi per la stagione 2026/2027

La Dinamo Basket Brindisi amplia il proprio roster in vista della stagione 2026/27 di Serie B Interregionale con l’inserimento di tre giovani classe 2009: Santino Fernandez-Landra, Mino De Fazio e Diego Lopez.

Fernandez-Landra e De Fazio provengono dal percorso giovanile della Valtur Brindisi, dove nella scorsa stagione hanno fatto parte dei gruppi Under 17 e Under 19. Entrambi sono stati protagonisti con la formazione Under 17 Eccellenza che ha conquistato il titolo regionale, raggiungendo poi le Finali Nazionali Under 17 Eccellenza, un traguardo storico per il settore giovanile brindisino. Fernandez-Landra, guardia, e De Fazio, playmaker, sono ora pronti a compiere il passo verso il gruppo senior e a proseguire il proprio percorso di crescita confrontandosi con la Serie B.

Classe 2009 anche Diego Lopez, playmaker cresciuto nelle fila della Dinamo Gorizia e reduce dall’ultima stagione con il gruppo Under 17 di Forlì. Un percorso maturato in realtà diverse del panorama giovanile italiano che lo porta ora a Brindisi per affrontare una nuova esperienza e misurarsi con il livello senior.

I tre giovani entreranno a far parte del progetto tecnico condiviso tra Dinamo Basket Brindisi e Valtur Brindisi, che prevede la partecipazione al campionato di Serie B Interregionale con la prima squadra e, parallelamente, al campionato Under 19. Un percorso pensato per favorire la crescita dei giovani atleti attraverso un confronto costante con il gruppo senior e una continuità di lavoro all’interno dello stesso progetto tecnico.