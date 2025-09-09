Tre giovani talenti della New Basket Brindisi al 3° Trofeo Madonna del Ponte

La passione, l’impegno e il duro lavoro portano sempre frutti. È con orgoglio che la New Basket Brindisi annuncia la convocazione di Luigi Brigida, Vincenzo Grassi e Stefano Leporale, tre ragazzi classe 2011 che vestiranno la maglia della rappresentativa regionale FIP Puglia al prestigioso 3° Trofeo Madonna del Ponte, in programma a Porretta Terme (BO) dal 12 al 14 settembre 2025.

Un traguardo che non arriva per caso, ma che rappresenta il coronamento di un percorso iniziato tempo fa, fatto di sacrifici, allenamenti intensi e tanta voglia di crescere.

Dalle selezioni provinciali a un traguardo nazionale

Il cammino dei tre ragazzi parte dalle selezioni provinciali, dove hanno subito mostrato doti tecniche, carattere e determinazione, riuscendo a distinguersi e ad attirare l’attenzione degli allenatori. Da quel momento in poi, il loro percorso è stato un crescendo: convocazione dopo convocazione, hanno sempre fatto parte del gruppo, rimanendo costantemente tra i profili più interessanti del panorama giovanile pugliese.

Il fatto che tre atleti della stessa società siano riusciti a ritagliarsi un posto stabile nella selezione è un dato che parla da sé: testimonia la qualità del vivaio brindisino, la forza del lavoro di squadra e la bontà di un progetto tecnico che guarda lontano.

Il ruolo fondamentale dello staff tecnico

Un plauso speciale va al Responsabile Tecnico Territoriale coach Dimitri Patella, che con la sua competenza e la sua visione ha saputo guidare i ragazzi in ogni fase della crescita, facendoli maturare non solo dal punto di vista tecnico, ma anche umano.

Al suo fianco lavorano con passione e professionalità coach Marco Petracca e coach Marco Valzani, che anche in questa occasione accompagneranno i giovani pugliesi insieme al dirigente Francesco Conforti, sempre presente come punto di riferimento organizzativo e gestionale.

La sinergia tra questi professionisti ha creato un ambiente stimolante, capace di valorizzare ogni atleta, di incoraggiarne i progressi e di trasmettere valori fondamentali come il rispetto, il sacrificio e la collaborazione.

Un orgoglio per la città e per la New Basket Brindisi

Per la New Basket Brindisi, avere ben tre ragazzi convocati è motivo di enorme soddisfazione e orgoglio. È la dimostrazione concreta che il lavoro portato avanti quotidianamente nel settore giovanile sta dando i suoi frutti e che la società continua a essere un punto di riferimento importante per lo sviluppo dei giovani cestisti del territorio.

La convocazione di Brigida, Grassi e Leporale non rappresenta solo un successo individuale, ma il risultato di un sistema che funziona: famiglie, allenatori, compagni di squadra e dirigenza hanno contribuito, ciascuno con il proprio ruolo, a rendere possibile questo percorso.

Il Trofeo Madonna del Ponte: un’esperienza unica

Dal 12 al 14 settembre, i tre biancoblù vivranno un’esperienza che difficilmente dimenticheranno. Al Pala ITIS di Alto Reno Terme, avranno l’occasione di confrontarsi con le migliori selezioni regionali d’Italia, in un torneo che da anni rappresenta un palcoscenico privilegiato per i giovani talenti.

Non sarà solo una sfida sportiva, ma anche un momento di crescita personale: viaggiare, vivere insieme ai compagni, affrontare nuove realtà e imparare ad adattarsi a contesti diversi sono aspetti che arricchiscono tanto quanto una partita vinta sul parquet.

Uno sguardo al futuro

Per Luigi, Vincenzo e Stefano questa è solo una tappa, ma di quelle che restano nel cuore. Indossare la maglia della rappresentativa regionale significa aver dimostrato valore, determinazione e qualità. Significa essere riusciti a trasformare i sogni in obiettivi concreti.

La strada è ancora lunga e piena di sfide, ma con il supporto della New Basket Brindisi e la guida dei loro allenatori, questi ragazzi hanno tutte le carte in regola per continuare a crescere e togliersi grandi soddisfazioni.

Complimenti a Luigi Brigida, Vincenzo Grassi e Stefano Leporale per questo traguardo, ai coach Dimitri Patella, Marco Petracca e Marco Valzani per il lavoro instancabile, e al dirigente Francesco Conforti per la sua costante dedizione. La New Basket Brindisi si conferma ancora una volta fucina di talenti e orgoglio della città! 🔵

