TRE MORTI PER STRADA, MA ERA LA SCENA DI UN FILM…

Lo ammettiamo: siamo stati i primi a dare la notizia di un terribile incidente stradale ed anche i primi a cascare nella trappola della produzione di un film che ha pensato bene di agire in maniera scriteriata, consentendo alle auto ed alle moto in transito di vede la terribile scenza di tre cadaveri ricersi per strada e di un furgone incidentato. Nessun segnale, nessuna cosa che potesse far pensare a qualcosa di non vero e soprattutto non una sola transenna per vietare il transito delle auto che ancora affollano la litoranea. Un fatto gravissimo, provocato da chi girava quella scena di film, ma soprattutto da chi ha concesso l’autorizzazione senza preoccuparsi di bloccare la zona. E invece chi è passato da lì quella scena la dimenticherà difficilmente, con tre cadaveri ricoperti da lenzuola bianche.