Tre passeggeri risarciti con 1200 euro per il ritardo del volo Ryanair Brindisi Bruxelles
Nuova vittoria per i passeggeri assistiti da ItaliaRimborso. Con due distinte sentenze, il Giudice di Pace di Brindisi ha condannato Ryanair al pagamento di 1.200 euro complessivi a favore di tre viaggiatori, vittime di un pesante disservizio sul volo FR7738 Brindisi – Bruxelles Charleroi del 24 ottobre 2023.
Il collegamento, previsto in partenza alle 20:10, ha subito un forte ritardo, decollando soltanto alle 23:25 e atterrando a destinazione oltre tre ore dopo l’orario schedulato, alle 01:43 del 25 ottobre 2023.
Accogliendo i ricorsi presentati tramite ItaliaRimborso, il giudice ha riconosciuto ai viaggiatori il diritto alla compensazione pecuniaria di 400 euro ciascuno, come previsto dal Regolamento CE 261/2004, respingendo le eccezioni sollevate dalla compagnia aerea.
«Ancora una volta i tribunali confermano che i passeggeri hanno diritto a essere tutelati nei casi di ritardo prolungato – sottolinea il team di ItaliaRimborso –. Questo risultato rafforza la nostra missione di garantire giustizia ai viaggiatori, spesso lasciati senza assistenza dalle compagnie».
