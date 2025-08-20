Facebook Instagram
formavobis2
ISCRIVITI

Tre passeggeri risarciti con 1200 euro per il ritardo del volo Ryanair Brindisi Bruxelles

Tre passeggeri risarciti con 1200 euro per il ritardo del volo Ryanair Brindisi Bruxelles

Nuova vittoria per i passeggeri assistiti da ItaliaRimborso. Con due distinte sentenze, il Giudice di Pace di Brindisi ha condannato Ryanair al pagamento di 1.200 euro complessivi a favore di tre viaggiatori, vittime di un pesante disservizio sul volo FR7738 Brindisi – Bruxelles Charleroi del 24 ottobre 2023.

Il collegamento, previsto in partenza alle 20:10, ha subito un forte ritardo, decollando soltanto alle 23:25 e atterrando a destinazione oltre tre ore dopo l’orario schedulato, alle 01:43 del 25 ottobre 2023.

Accogliendo i ricorsi presentati tramite ItaliaRimborso, il giudice ha riconosciuto ai viaggiatori il diritto alla compensazione pecuniaria di 400 euro ciascuno, come previsto dal Regolamento CE 261/2004, respingendo le eccezioni sollevate dalla compagnia aerea.

«Ancora una volta i tribunali confermano che i passeggeri hanno diritto a essere tutelati nei casi di ritardo prolungato – sottolinea il team di ItaliaRimborso –. Questo risultato rafforza la nostra missione di garantire giustizia ai viaggiatori, spesso lasciati senza assistenza dalle compagnie».

I passeggeri che hanno subito ritardi, cancellazioni o negati imbarchi possono verificare gratuitamente la possibilità di ottenere un rimborso o risarcimento collegandosi al sito www.italiarimborso.it.

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
tenute-brindisitime-2
meridiani
no_fumo_torchiarolo
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning