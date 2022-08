TRE SERATE DANZANTI NEL PARCO MANIGLIO

L’associazione “Arte e musica” ha organizzato per le giornate di sabato 13, domenica 14 e lunedì 15 agosto tre serate danzanti e una melonata sotto le stelle, per il giorno di ferragosto, nell’anfiteatro del parco Mauro Maniglio del rione Bozzano. La tre giorni di eventi avranno inizio alle 20.00 e saranno ad ingresso libero.

“Abbiamo voluto organizzare queste serate per consentire, soprattutto agli anziani, di trascorrere qualche ora di socialità e divertimento. Questi anni di emergenza covid sono stati una prova dura soprattutto per tanti anziani che hanno sentito più di tutti il peso dell’isolamento e del distanziamento sociale. Questi eventi vogliono essere di un buon augurio per il ritorno alla normalità che stiamo tanto sperando. Siamo contenti che, così come promesso dall’amministrazione comunale, da fine settembre torneremo nel nostro centro anziani a riprendere le nostre attività. Queste tre serate di ferragosto, con melonata finale, saranno una festa aperta anche a quei cittadini che vorranno unirsi a tutti noi per serate all’insegna del divertimento. Voglio ringraziare, di cuore, a nome di tutti il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi per la grande disponibilità che, accogliendo le nostre istanze, ha subito sostenuto la nostra manifestazione e tutta l’amministrazione comunale per il pieno supporto. Sono certo che saranno delle belle serate fatte di spensieratezza e di serenità”.

Mario Lazzari Presidente associazione “Arte e Musica”