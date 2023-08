TRE SERATE DI BUONA MUSICA IN VIA CONSERVA

In via Conserva, il salotto brindisino per eccellenza, tre serate molto coinvolgenti con buona musica. I gestori di tre locali: Rendez-Vous, 100 Vini e Citra, hanno voluto organizzare eventi con tre band di artisti brindisini che hanno animato la via con generi musicali diversi che hanno incontrato i gusti dei presenti e dei passanti. Tanti i turisti stranieri affascinati dalla musica che hanno addirittura improvvisato delle simpatiche coreografie. Il 12 agosto si è esibita la band “Around the Blues” con Joe Trifone, chitarra, Mimmo Russi, voce e batteria e Umberto De Vitti al contrabasso. Ospite della serata, all’insegna della musica blues, Chiara Furgu. Il 16 agosto si è tenuto l’evento “Contrabass’Soul, Live Music”, con la voce di Claudia Ribezzo, Umberto De Vitti al contrabasso e Mimmo Russi alle percussioni. Come guest, inoltre, si è esibito Joe Trifone alla chitarra. L’atmosfera elegante della band ha riportato alla mente i tempi dei “locali IN” dove la musica era la protagonista indiscussa. Il 17 agosto, infine, si è tenuto l’evento “Freesella Swing, Italian & American Swing” con Umberto De Vitti al contrabasso, Mimmo Russi alla batteria e Italo Moreno voce e chitarra. Brani di swing italiano e americano che sono riusciti a coinvolgere i presenti. Le band hanno rispettato i tempi e le emissioni sonore come da ordinanza, offrendo buona musica. Tre bellissimi concerti, un’idea vincente per animare le serate estive in una location molto apprezzata e valorizzata dai brindisini. Anna Consales