Triangolare di Calcio a Scopo Benefico per Famiglie in Blu

Domenica 8 Giugno, alle ore 18.00, presso il campo comunale di San Pancrazio Salentino, si terrà un emozionante triangolare di calcio a scopo benefico organizzato a sostegno di Famiglie in Blu, associazione che si occupa di supportare le famiglie con bambini con lo spettro autistico.

L’evento, che vede coinvolte tre squadre di calcio locali di San Pancrazio Salentino – Milan Club, Juventus Club e Inter Club – ha l’obiettivo di raccogliere fondi e sensibilizzare la comunità sull’importanza del sostegno alle famiglie con bambini autistici.

La serata sarà caratterizzata da partite emozionanti, musica e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutti sono invitati a partecipare e sostenere questa nobile causa.

Dettagli dell’evento:

– Data: Domenica 8 Giugno- Ora: 18.00- Luogo: Campo Comunale “C.Mazzotta” di San Pancrazio Salentino (Br)- Obiettivo: Raccolta fondi per Famiglie in Blu

Squadre partecipanti:

– Milan San Pancrazio Salentino “L. Leuzzi – C. Mazzotta”- Juventus Official Fan Club Aquile Bianconere- Inter Club San Pancrazio Salentino

Unisciti a noi per sostenere una causa importante!