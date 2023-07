TRIBUNALI – DOMANI ANCHE A BRINDISI SCIOPERO FONICI, TRASCRITTORI E STENOTIPISTI

Fonici, trascrittori e stenotipisti in sciopero, domani 11 Luglio. 1400 nei Tribunali di tutta Italia.

Da Sabato la legge n. 150/2022 (Riforma Catabia), prevede che l’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private, nonché delle ricognizioni e i confronti, siano ”documentati anche con mezzi di con riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico”. La preoccupazione dei fonoregistratori, trascrittori e stenotipisti, è di essere scalzati da concellieri o da addetti all’ufficio del processo, e persino da programmi di trascrizione automatici.

Preoccupati, a loro volta, i cancellieri dei Tribunali Italiani.

Anche Brindisi sarà interessato allo sciopero, come ci è stato comunicato dai rappresentanti dei trascrittori, stenotipisti e fonici.

Non saranno poche le difficoltà da superare per le udienze di domani essendo determinante e necessaria per legge la presenza di tali operatori nell’ambito delle udienze penali.