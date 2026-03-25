Tributi regionali arretrati senza sanzioni e interessi. Fdi: “Regione aderisca a pace fiscale. Venga incontro ai cittadini”



Nota del presidente Paolo Pagliaro con i consiglieri del gruppo Fratelli d’Italia Tonia Spina (vicepresidente), Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Andrea Ferri, Nicola Gatta, Renato Perrini, Tommaso Scatigna, Antonio Scianaro, Giampaolo Vietri

«Non perdiamo l’opportunità offerta dal Governo Meloni con la legge di bilancio 2026: la Regione Puglia aderisca alla rottamazione-quinquies per incentivare i cittadini morosi a pagare i tributi arretrati, senza sanzioni e interessi, con piani di rateizzazione calibrati sulle reali capacità contributive. Lo propone la mozione del gruppo di Forza Italia che noi di Fratelli d’Italia abbiamo condiviso nell’ultima seduta del Consiglio regionale, ma sulla quale il Governo Decaro ha chiesto tempo per esprimersi. Visto che è già passata una settimana, chiediamo di accelerare su questo provvedimento utile e di buon senso. Sono molti i cittadini e le piccole imprese pugliesi in difficoltà, che vorrebbero mettersi in regola con le tasse regionali ma che non possono far fronte al peso di sanzioni e interessi e hanno bisogno di dilazioni. La “pace fiscale” voluta dal Governo centrale rappresenta una boccata d’ossigeno necessaria per aiutare chi è in difficoltà, ed anche la Regione ne trarrebbe beneficio perché recupererebbe risorse certe incassando crediti vecchi e difficili da riscuotere. Un meccanismo virtuoso che produrrebbe liquidità da investire sul territorio per migliorare servizi essenziali come viabilità e infrastrutture. Perciò chiediamo alla Regione di non perdere altro tempo e aderire alla rottamazione-quinquies, scegliendo la strada della collaborazione con i cittadini invece di contenziosi lunghi e costosi e di riscossioni coattive».