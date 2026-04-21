Trinchera (nPSI Brindisi): “Sostegno convinto alla candidatura di Angelo Palmisano a sindaco di Ceglie Messapica”

Sostengo con grande gioia la candidatura a sindaco di Ceglie Messapica del caro Angelo Palmisano. Già cinque anni fa aveva intrapreso un percorso fatto di impegno, passione e risultati concreti per la sua città. Sono convinto che, se sarà rieletto, proseguirà con forza e determinazione su questa strada. Angelo Palmisano ha dimostrato con i fatti, serietà e concretezza cosa significhi governare, mantenendo sempre uno sguardo attento e proiettato verso il futuro”.