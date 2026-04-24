Triplete Valtur Brindisi – Under 13 campione di Puglia completa Palmares stagionale

TRIPLETE VALTUR BRINDISI: L’UNDER 13 CAMPIONE DI PUGLIA COMPLETA IL PALMARES STAGIONALE

VALTUR BRINDISI FA IL TRIS: CAMPIONE REGIONALE UNDER 13 NBA JUNIOR, UNDER 15 E UNDER 17 ECCELLENZA.

La leva Under 13 Valtur Brindisi del campionato NBA Junior si è laureata campione regionale, vincendo la Final Four U13 organizzata al PalaEumidea di Francavilla Fontana dal 22 al 23 aprile.

Un triplete di successi per la società biancoazzurra, che per la prima volta nella propria storia conquista tre titoli regionali in palio settore giovanile: Under 13 + Under 15 Eccellenza + Under 17 Eccellenza.

Un traguardo incredibile ottenuto grazie all’encomiabile lavoro di dirigenti, allenatori, accompagnatori e collaboratori estremamente preziosi.

Allenati da coach Cristian Cifuentes, con la supervisione ed esperienza del responsabile tecnico Gianfranco Patera, del preparatore fisico Riccardo Guadalupi, del dirigente Antonio Agresta e del mental coaching dott Paolo De Marco, la Valtur Brindisi ha sconfitto in semifinale la Virtus Taranto con il punteggio di 47-37 e in finale la Fortitudo Francavilla 67-60.

Ecco il roster Valtur Brindisi Under 13: Corlianò Luca – Crescenzo Mattia – D’Agnano Alessandro – De Notarpietro Samuele – Di Salvatore Diego – Furfaro Alberto – Galasso Tommaso – Guadalupi Giuseppe – Hasalla Leonardo – Odobo Luis – Spagnoletto Francesco – Speculizzi Vincenzo – Villani Samuele.

Dopo la gioia della conquista del titolo regionale, la leva Under 13 NBA Junior parteciperà alle fasi interregionali che vedranno le prime due squadre pugliesi confrontarsi con le vincenti delle regioni del Sud Italia. In palio un posto tra le quattro squadre finaliste che parteciperanno alle Finali Nazionali.