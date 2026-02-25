Trnitalia, Puglia: rimodulazione dell’offerta ferroviaria dal 5 all’8 marzo

· per lavori di potenziamento tecnologico e infrastrutturale a Bari Centrale

Bari, 25 febbraio 2026 – Dal 5 all’8 marzo è prevista una rimodulazione dell’offerta ferroviaria sulle linee Bari-Lecce, Bari-Foggia, Bari-Taranto e Bari-Bitritto per lavori di potenziamento tecnologico nella stazione di Bari Centrale.

Frecce Roma – Puglia

Alcune Frecce saranno limitate a Foggia, con soppressione della tratta Foggia-Bari-Lecce. Altre saranno soppresse interamente; una coppia di Frecce proseguirà su Lecce via Taranto-Brindisi, bypassando la fermata di Bari Centrale con allungamento dei tempi di viaggio fino a 60 minuti

Frecce Adriatica

Alcune Frecce saranno limitate a Barletta/Foggia/Ancona/Pesaro, con soppressione della tratta in direzione sud. Altre saranno soppresse interamente; due coppie di Frecce proseguiranno su Lecce via Taranto-Brindisi, bypassando la fermata di Bari Centrale con allungamento dei tempi di viaggio fino a 60 minuti.



Intercity

Alcuni Intercity arriveranno e partiranno da San Severo e Foggia, altri proseguiranno su Lecce bypassando Bari Centrale via Taranto-Brindisi con fermata aggiuntiva a Bari Villaggio del Lavoratore, altri saranno cancellati. Una coppia di Intercity diretta a Villa San Giovanni partirà e arriverà a Taranto.

Alcuni Intercity Notte arriveranno e partiranno da Lecce bypassando Bari Centrale via Taranto-Brindisi con fermata aggiuntiva a Bari Villaggio del Lavoratore, altri saranno cancellati.

Previsti bus navetta tra la fermata di Bari Villaggio del Lavoratore e Bari Centrale per gli Intercity e Intercity Notte deviati che bypasseranno la fermata di Bari Centrale.

Regionali

Nelle giornate del 5 e 6 marzo:

i treni della relazione Barletta-Fasano fermeranno regolarmente a Bari Centrale e circoleranno con leggere variazioni di orario.

fermeranno regolarmente a Bari Centrale e circoleranno con leggere variazioni di orario. i treni della relazione Foggia–Bari non effettueranno la fermata di Bari Centrale. Per raggiungere Bari Centrale i viaggiatori potranno effettuare interscambio con i treni della relazione Barletta-Fasano nelle stazioni di Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta e Bari Zona Industriale.

non effettueranno la fermata di Bari Centrale. Per raggiungere Bari Centrale i viaggiatori potranno effettuare interscambio con i treni della relazione Barletta-Fasano nelle stazioni di Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta e Bari Zona Industriale. i treni della relazione Lecce-Bari non effettueranno la fermata di Bari Centrale. I viaggiatori diretti a Bari Centrale potranno effettuare interscambio con i treni della relazione Fasano – Barletta nelle stazioni di Fasano, Monopoli e Bari Torre a Mare.

non effettueranno la fermata di Bari Centrale. I viaggiatori diretti a Bari Centrale potranno effettuare interscambio con i treni della relazione Fasano – Barletta nelle stazioni di Fasano, Monopoli e Bari Torre a Mare. i treni della relazione Taranto–Bari non effettueranno la fermata di Bari Centrale e proseguiranno con percorso alternativo via Bari Zona Industriale. I viaggiatori potranno effettuare interscambio nella stazione di Bari Zona Industriale con i treni della relazione Barletta – Fasano.

non effettueranno la fermata di Bari Centrale e proseguiranno con percorso alternativo via Bari Zona Industriale. I viaggiatori potranno effettuare interscambio nella stazione di Bari Zona Industriale con i treni della relazione Barletta – Fasano. i treni della relazione Bari – Bitritto saranno cancellati con una rimodulazione dei servizi che saranno effettuati con bus.

saranno cancellati con una rimodulazione dei servizi che saranno effettuati con bus. i treni della relazione Taranto-Brindisi circoleranno regolarmente con leggere variazioni di orario.

Nelle giornate del 7 e 8 Marzo:

i treni della relazione Barletta – Fasano saranno cancellati.

saranno cancellati. i treni della relazione Foggia – Bari non effettueranno la fermata di Bari Centrale. I viaggiatori potranno usufruire di un servizio di bus navetta da Bari Zona Industriale.

non effettueranno la fermata di Bari Centrale. I viaggiatori potranno usufruire di un servizio di bus navetta da Bari Zona Industriale. i treni della relazione Taranto – Bari non effettueranno la fermata di Bari Centrale e proseguiranno con percorso alternativo via Bari Zona Industriale. I viaggiatori potranno usufruire di un servizio di bus navetta da Bari Zona Industriale.

non effettueranno la fermata di Bari Centrale e proseguiranno con percorso alternativo via Bari Zona Industriale. I viaggiatori potranno usufruire di un servizio di bus navetta da Bari Zona Industriale. i treni della relazione Lecce – Bari non effettueranno la fermata di Bari Centrale. I viaggiatori potranno usufruire di un servizio di bus navetta da Bari Torre a Mare.

non effettueranno la fermata di Bari Centrale. I viaggiatori potranno usufruire di un servizio di bus navetta da Bari Torre a Mare. i treni della relazione Bari – Bitritto saranno cancellati e il servizio sarà rimodulato con bus.

saranno cancellati e il servizio sarà rimodulato con bus. i treni della relazione Taranto – Brindisi circoleranno regolarmente con alcune variazioni di orario.

I bus navetta avranno come punto di fermata il Terminal bus di FS Park (lato via Capruzzi). Laddove previsto il servizio con corsa bus, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale; i posti disponibili potranno essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.



In caso di rinuncia al viaggio è previsto il rimborso integrale del titolo di viaggio acquistato

