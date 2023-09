TROFEO PENTASSUGLIA ALL’HAPPYCASA!

Trofeo Pentassuglia all’Happy Casa Brindisi

L’Happy casa Brindisi Vince il Trofeo Pentassuglia superando questa sera il Falco Szombathely in finale per 84 a 80. Napoli e’ arrivata al terzo posto.

Gara equilibrata con gli ungheresi di Falco Szombathely che si sono rivelati avversari forti e molto organizzati. Nell’Happy Casa Brindisi da segnalare la bella prestazione di capitan Johnson. Parte bene la Happy Casa Brindisi che mantiene per tutto il primo tempo un buon vantaggio, che ha raggiunto anche 11 punti. Sul finire della prima parte di gara Falco Szombathely recupera e chiude il primo tempo sotto di tre punti. Punteggio 36 a 33 per i brindisini. In avvio di terzo quarto continua il l’ottima performance degli ospiti che vanno in vantaggio anche di nove punti. .All’ultimo intervallo, gli ungheresi avanti 62 a 58. Ancora equilibrio nell’ultimo periodo ma con la Happy Casa Brindisi motivata e sospinta dal pubblico. Recupera il gap evsi riporta in vantaggio grazie sempre al suo capitano. A metà tempino, Happy Casa Brindisi avanti per 62 sla 59 grazie anche alla precisione di Mitchell. Punto a punto il finale con la squadra biancazzurra che vince pet 84 a 80, alzando per l’ennesima volta il Trofeo Pentassuglia.

(foto Vincenzo Tasco)