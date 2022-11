TROMBA D’ARIA – “VOLA” UN CONTAINER-UFFICIO. FERITI UN FINANZIERE E UN UOMO DELLA SECURITY

Danni anche nel porto per la fortissima tromba d’aria abbattutasi su Brindisi in nottata. Un container situato a Costa Morena per ospitare gli uffici della security è stato letteralmente strappato dal terreno ed è finito a poca distanza da una scarpata. Il finanziere e l’agente della security che si trovavano all’interno sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dal personale del 118. La struttura prefabbricata veniva utilizzata in quanto le strutture “stabili” continuano ad essere sotto sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria.