Trovato in casa con eroina e hashish, sciabole e pugnali. Arresdtato dalla Polizia 43enne incensurato

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

Nel tardo pomeriggio di lunedì scorso, 14 aprile 2025, nell’ambito di una specifica attività svolta dalla Polizia di Stato di Brindisi, eseguita nel territorio di Carovigno, volta a contrastare il commercio delle sostanze stupefacenti, un 43enne incensurato, è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Ostuni, a seguito di una perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione di un uomo di Carovigno, hanno rinvenuto complessivamente grammi 650 di hashish e quasi due grammi cocaina, unitamente ad un bilancino di precisione e vario materiale utile al confezionamento dello stupefacente.

Inoltre, il 43enne dovrà rispondere anche del reato di detenzione abusiva di armi, poiché, nell’ambito della medesima attività, gli operatori di polizia hanno rinvenuto, sempre nella stessa abitazione, anche alcune sciabole e dei pugnali.

Al termine delle formalità di rito, così come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, l’uomo è stato condotto presso il carcere di Brindisi in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi.