TRUCK TOUR A BRINDISI, MACINA: “FACCIAMO SQUADRA PER I NOSTRI FIGLI”

Domani arriva a Brindisi il Truck Tour, unica tappa pugliese di una serie di appuntamenti che il Ministero per le politiche giovanili ha organizzato in tutto il Paese. La cornice sarà quella di piazza Santa Teresa che si trasformerà in un villaggio dove far conoscere ai giovani tutte le opportunità che il territorio offre, di studio e di lavoro. Informazioni cui spesso purtroppo non hanno accesso. Protagonisti saranno proprio i ragazzi, che spero parteciperanno numerosi. Io ci sarò già dal primo pomeriggio, ringrazio la Ministra Dadone che mi ha investito del ruolo di madrina dell’evento. Mi sono spesa in queste settimane per coinvolgere istituzioni locali, imprese, associazioni, scuole. Vogliamo e dobbiamo fare squadra, un territorio che guarda al futuro si impegna prima di tutto per i propri figli. Questo appuntamento è una grande occasione per la nostra città.

Anna Macina, Sottosegretaria alla Giustizia