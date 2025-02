Truffe agli anziani – In campo anche il Sindacato di polizia S.I.A.P.

Una sala gremita del teatro nell’oratorio salesiani sito a brindisi in via appia, ha accolto il convegno organizzato dalla Segreteria Provinciale del S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia di Stato) di Brindisi, dal Segretario Generale Provinciale, Cosimo SORINO, alla presenza del Questore di questa provincia, Dr. Giampietro LIONETTI, che ha portato il suo indirizzo di saluto ai presenti, al convegno svolto dalle ore 17 in data odierna.

l’ argomento trattato ha interessato i tanti cittadini, intervenuti, ossia:

la prudenza non ha eta’ – i comportamenti da adottare per prevenire le truffe agli anziani.

I relatori, quali: la dottoressa Laura BACCARO psicologa, il dirigente dell’ UPGSP Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Brindisi, dr. CANTANNA Eugenio e il responsabile della sezione operativa sicurezza cibernetica di brindisi dr. LOMBARDI Walter, hanno discusso ed animato la giornata riconosciuta anche come giornata di aggiornamento professionale per gli operatori della Polizia di Stato.

Tra gli ospiti che hanno portato i loro saluti, il segretario provinciale Fismic-Confsal DAVIDE SCIURTI e PIERA DELL’ANNA Presidente dell’associazione 50&più brindisi.

Sono intervenuti anche alcuni rappresentanti dell’Anps Associzione Nazionale Polizia di Stato di Brindisi con il presidente provinciale, Carmelo GUGLIELMI.

Ha moderato il convegno il giornalista Renato RUBINO, e le conclusioni sono state affidate a don Giampietro D’ERCOLE parroco della stessa.

Molti sono stati gli apprezzamenti per l’ argomento trattato e l’attenzione del S.I.A.P. per i cittadini brindisini e le loro esigenze.