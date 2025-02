Truffe agli anziani – riunione del

Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Si terrà nel pomeriggio odierno, alle ore 17.00, presso questa Prefettura, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per affrontare la tematica delle truffe agli anziani.

Il consesso, allargato alla partecipazione dei Sindaci della provincia nonché dei rappresentanti del mondo della Chiesa e della Sanità, ha come obiettivo l’adozione di iniziative congiunte in forma preventiva a tutela delle potenziali vittime di tale reato che sempre più sta prendendo piede anche nella nostra provincia.