Truffe agli anziani. Tema del comitato sulla sicurezza e ordine pubblico

Si e’ tenuto nel pomeriggio presso la Prefettura di Brindisi, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per affrontare la tematica delle truffe agli anziani.

Il consesso, allargato alla partecipazione dei Sindaci della provincia nonché dei rappresentanti del mondo della Chiesa e della Sanità, ha come obiettivo l’adozione di iniziative congiunte in forma preventiva a tutela delle potenziali vittime di tale reato che sempre più sta prendendo piede anche nella nostra provincia. Negli ultimi mesi si sono registrati circa 5 casi ogni 30 giorni. Ma le forze dell’ordine parlano di tantissima omertà’ e paura che inducono le anziane vittime a non denunciare l’accaduto. E’ necessario quindi che le istituzioni locali intervengano sia a livello di prevenzione che a livello psicologico, presenti il Prefetto, Luigi Carnevale, il comandante dei Carabinieri, Leonardo Acquaro, il Questore, Giampietro Lionetti, i vescovi delle Diocesi di Brindisi e Oria, i sindaci, i comandanti delle polizie locali dei vari comuni e i soggetti deputati all’Ordine pubblico. Domani sera, intanto, sull’argomento e’ previsto un convegno presso il Teatro dei Salesiani.