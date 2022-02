TRUFFE AL SERVIZIO SANITARIO. SETTE CONDANNE ED UNA ASSOLUZIONE

Nella mattinata di oggi è stata depositata la sentenza del tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, con la quale si è chiuso il capitolo di una vicenda che trae spunto da un’indagine dei NAS di Taranto per numerose ipotesi di reato che vanno dal furto alla ricettazione, peculato, truffa ai danni del servizio sanitario. Davanti al GUP alcuni optarono per il rito abbreviato e vennero tutti condannati. Altri, invece, decisero di optare per il rito ordinario. In particolare, si tratta di Massimiliano Bataccia, Damiano Bissante, Cosimo de tommasi, Attilio Ferulli, Sergio Gianfrate, Ignazio Menga, Saverio Pollio e Santo Schiena. Sono stati tutti condannati ad eccezione di Sergio Gianfrate (difeso dall’avvocato Alessandro Longo) il quale è stato assolto con formula piena per non aver commesso il fatto.