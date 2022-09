TRUFFE ONLINE – ATTENZIONE ALLA FALSA VENDITA DI BIGLIETTI PER I CONCERTI

Truffe online. Attenzione alla falsa vendita di biglietti per concerti e spettacoli. L’allerta della Polizia Postale.

La consueta attività di monitoraggio espletata dalla Polizia Postale ha rivelato la presenza di molti siti sui quali vengono venduti falsi biglietti per concerti e spettacoli. In occasione soprattutto dei grandi eventi, i biglietti venduti sui siti ufficiali vengono comprati immediatamente e risultano sold out sin da subito: i fan, pur di assistere all’esibizione della propria star preferita, cercano di acquistarli attraverso altri canali. Dopo aver effettuato l’acquisto, i biglietti tanto desiderati, o risultano non validi o non vengono mai recapitati. Solo in quel momento, si capisce di essere stati vittime di una truffa. Attenzione, quindi alle raccomandazioni della Polizia Postale che Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” di seguito rilancia:

Acquistare i biglietti solo attraverso piattaforme ufficiali o presso punti vendita autorizzati;

Verificare in caso di dubbi, sul sito web dell’artista, i canali autorizzati alla vendita;

Utilizzare sempre, per l’acquisto, una carta ricaricabile.

Nel caso di biglietti rivenduti da privati, si consiglia, invece, di effettuare la transazione con mezzi di pagamento sicuri e tracciabili ed esclusivamente attraverso il sito ufficiale che offre questo tipo di servizio, per avere la certezza di acquistare, senza alcuna maggiorazione, ticket validi e verificati. Nel caso siate comunque incappati nella frode potrete rivolgersi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.