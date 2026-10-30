Truffe online e profili fake: Don Cosimo Schena mette in guardia i follower sull’uso illecito della sua immagine

Il noto sacerdote avverte i propri fedeli: “Non vi chiederò mai denaro attraverso messaggi privati, né vi inviterò a partecipare a lotterie o ad iscrivervi ad associazioni fittizie. Proteggetevi da chi usa la fede per ingannare”.

Negli ultimi mesi si è verificato un preoccupante aumento di profili falsi su diverse piattaforme social che utilizzano indebitamente il nome, le foto e i video di Don Cosimo Schena, noto sacerdote dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, tra i più seguiti sui social media in Italia. Tali profili contraffatti vengono creati con l’unico scopo di ingannare gli utenti, arrivando a richiedere donazioni economiche dirette, a invitare la community a partecipare a presunte lotterie a premi o iscriversi ad associazioni fittizie, fino a sfociare in veri e propri tentativi di truffa e, in alcuni casi recenti, in tentativi di intimidazione verso chi rifiuta di aderire a tali richieste.

Don Cosimo Schena intende prendere con forza le distanze da ogni iniziativa di questo tipo, ribadendo la totale estraneità a queste attività illecite: “Il web e i social media sono uno strumento straordinario per diffondere un messaggio di speranza, amore e vicinanza, ed è per questo che cerco ogni giorno di stare vicino a chi ha bisogno anche attraverso uno schermo. Tuttavia, fa davvero male vedere come la fede e il sentimento delle persone vengano strumentalizzati da malintenzionati per scopi di lucro. Voglio dirlo con estrema chiarezza a tutta la mia community: io non vi chiederò mai soldi in privato, né vi chiederò di partecipazioni a lotterie o di aderire a false associazioni. La preghiera e il supporto spirituale sono gratuiti e non saranno mai vincolati ad alcuna transazione economica. Se ricevete messaggi a mio nome in cui vi si chiedono denaro o dati personali, sappiate che si tratta di una truffa: segnalate immediatamente il profilo e bloccatelo. Non lasciatevi intimorire da nessuna minaccia, la verità e il bene non usano mai la paura. E se avete dubbi, fate sempre riferimento ai miei canali social verificati”.

Consigli utili per i follower e la community: verificare l’account (i canali ufficiali di Don Cosimo Schena sono unicamente quelli verificati con la spunta blu o chiaramente riconducibili ai suoi link ufficiali presenti nelle bio delle sue pagine principali), diffidare dai messaggi privati con richieste di denaro, non condividere dati personali o bancari, in caso di contatto da parte di profili sospetti, procedere subito alla segnalazione all’interno del social network e alla Polizia Postale, chi ha già inviato denaro o dati sensibili è invitato a contattare subito la propria banca e a rivolgersi alle forze dell’ordine competenti.