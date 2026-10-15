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TTG Rimini, il presidente Matarrelli alla presentazione della 2ª edizione della Borsa del turismo extralberghiero pugliese. L’incontro con il Ministro Mazzi nello stand Regione Puglia

Il presidente del Consiglio regionale della Puglia, Toni Matarrelli, oggi a Rimini al TTG Travel Experience 2026, ha incontrato il Ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi in visita allo stand di Regione Puglia e Pugliapromozione.

Il Presidente Matarrelli è poi intervenuto alla presentazione della seconda edizione della BTEP – Borsa del turismo extralberghiero pugliese dal titolo “Beyond Hospitality – Oltre l’ospitalità, dentro il futuro del turismo”, iniziativa promossa da Confesercenti Brindisi insieme ad AIGO, EBTE Puglia e Assoturismo.

“Chi sceglie di venire in Italia dall’estero – ha dichiarato il Presidente Matarrelli – punta sempre più spesso e con decisione sulla Puglia. La nostra terra offre un paesaggio straordinario, con oltre 900 chilometri di costa che vanta le acque più pulite d’Italia, certificate con il 99,9% di qualità eccellente dai rilevamenti ISPRA. A questo si affianca un entroterra unico con una enogastronomia di eccellenza.

Di fronte a un patrimonio di questo valore, la nostra responsabilità è continuare a lavorare per elevare costantemente la qualità e la professionalità dell’offerta. La Regione Puglia è in prima linea con investimenti concreti sul fronte della formazione e del sostegno diretto alle imprese. In questo percorso di crescita, il Consiglio Regionale compirà a breve un passaggio fondamentale: approveremo infatti una norma volta a riordinare il settore degli affitti brevi, ponendo fine alle speculazioni e contrastando in maniera decisa i fenomeni di concorrenza sleale e confusione sul mercato”.

All’appuntamento sono intervenuti Giancarlo De Venuto (Presidente AssoTurismo Puglia), Michele Piccirillo (Presidente Regionale AIGO), Francesco Fiore (Presidente Provinciale Bari Levante Confesercenti) e Vito Roberto Santamato (Università degli Studi di Bari).

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