TUBO SIMILE A ORDIGNO BELLICO IN VIA TORPISANA. EVACUATO UN EDIFICIO

Gli scavi per interrare la fibra ottica in via Torpisana hanno riportato alla luce on oggetto in metallo, di forma cilindrica, che potrebbe anche essere un ordigno bellico. Al momento, però, non ci sono conferme, anche se i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, sentita anche la Prefettura, hanno deciso di far evacuare l’edificio che si trova a ridotto dello scavo in cui è stato individuato il reperto. Sul posto, a scopo precauzionale, ci sono anche gli artificieri. Ripercussioni anche per la circolazione stradale.