“Tuffo di Capodanno” 2026. Raccolti 6 mila e 50 euro in beneficenza

Cerimonia di consegna all’associazione “Mattia Passante”, presso l’Hotel Nettuno, a favore di pazienti affetti da tumori cerebrali e loro famiglie, del denaro raccolto in occasione del tuffo di Capodanno dell’1 gennaio scorso. Tra iscrizioni e donazioni sono stati raccolti 6 mila e 50 euro, che e’ il record dall’avvio di questa iniziativa, giunta alla sedicesima edizione. Un evento goliardico presso la Conca di Materdomini ma che ha sempre fini sociali e di solidarietà’. Sono stati più di 580 gli iscritti al tuffo di Capodanno a conferma che e’ ormai questo un appuntamento fisso delle festività’ natalizie e di fine anno. Presenti alla cerimonia il presidente dell’associazione “Mattia Passante”, Danilo Passante, i promotori dell’iniziativa. Ha presentato il collega e organizzatore Nico Lorusso.