TUFFO DI CAPODANNO – ACQUISTATI DUE GRANDI TELEVISORI PER GLI OSPITI DI “ERIDANO – DOPO DI NOI”

Venerdì 13 gennaio avevamo preso l’impegno di non calare il sipario sulla XIII edizione del

Tuffo di Capodanno con la consegna dell’assegno di ben 4.200,00 euro.

L’importante somma raccolta ha consentito oggi 9 marzo di regalare ai ragazzi di Eridano

Dopo di Noi ben due televisori. Il primo, di 48 pollici, che è andato a sostituire quello rotto al

primo piano della comunità, dove un gruppo di ragazzi porta avanti da qualche anno il

progetto “Casa mia”, ossia un percorso riabilitativo finalizzato all’autonomia abitativa che,

auspichiamo, consentirà loro di ridurre sempre più gli standards assistenziali previsti dalla

comunità e vivere, per quanto possibile, esperienze di vita quotidiana in totale autonomia per

poter esprimere al meglio il loro desiderio di affermazione ed autodeterminazione.

Il secondo ma non per importanza, di ben 86 pollici, invece è stato collocato nella sala

polivalente del Centro Diurno e consentirà loro di fruire la tv in gruppi più ampi e standards

qualitativi più elevati di quelli che il pc ed il videoproiettore hanno finora garantito.

L’invito agli Amici del Tuffo di Capodanno e la loro entusiastica partecipazione è il segno

tangibile che l’interazione tra le nostre realtà non si è limitata ad una mera iniziativa di

beneficenza ma ha rappresentato l’avvio di una relazione che vuole proporre modelli di

generatività sociale in grado di guardare non solo ai bisogni ma anche ai desideri delle

persone. Perché ricordiamo che, indipendentemente dalla nostra condizione, siamo tutti

innanzitutto persone… con i nostri diritti, la nostra dignità e, perché no, i nostri desideri.

Questo ovviamente non sposta di un millimetro l’enorme gratitudine nei loro confronti per

l’attenzione avuta e l’impegno profuso.