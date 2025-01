Tuffo di Capodanno. Consegnato l’assegno all’Angsa

Cerimonia di consegna questo pomeriggio dell’assegno di 5.600 euro da parte dell’organizzazione della manifestazione “Tuffo di Capodanno” all’associazione Angsa, genitori soggetti autistici. Una testimonianza di solidarietà da parte dei tantissimi partecipanti al Tuffo nella Conca dell’1 gennaio in zona Materdomini. Un evento goliardico che pero’ testimonia quanto in città vari gruppi di persone sostengono, a vario titolo, il lavoro di queste associazioni di volontariato. Questo denaro sarà’ utilizzato per allestire i laboratori di svago per i ragazzi autistici presso la sede al quartiere Paradiso (ex scuola Ferrante-Aporti). Presenti Nico Lorusso per l’associazione Tuffo di Capodanno e i soci con alcuni ragazzi dell’Angsa.