Tuffo di Capodanno – Domani la cerimonia di consegna del ricavato della raccolta fondi

Ultimo atto delle attività legate alla XVI Edizione del “Tuffo di Capodanno” di Brindisi che si terrà martedì 17 febbraio 2026, alle ore 18.00, presso l’Hotel Nettuno di Brindisi tramite la consueta cerimonia di consegna del ricavato della raccolta fondi all’Associazione Mattia Passante.

Alla cerimonia, che sarà moderata dal giornalista Nico Lorusso, presenzierà il Presidente dell’Associazione Danilo Passante al quale lo staff organizzativo consegnerà l’assegno simbolico. Nella circostanza sarà rivelato ufficialmente il quantitativo del ricavato della goliardata tutto cuore.

Come noto, l’edizione 2026 del “Tuffo di Capodanno” ha fatto registrare numeri record – 586 iscritti, di cui 206 donne e 40 minori – confermandosi la migliore di sempre e rinnovando il forte legame tra partecipazione popolare e finalità solidale.

La raccolta fondi è destinata al progetto “Psiconcologia in corsia”, a supporto dei pazienti affetti da tumori cerebrali, dei loro familiari e caregiver, presso il reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale Perrino, a cura dell’Associazione Mattia Passante.