

La tradizione più fredda e appassionante dell’inverno brindisino è ufficialmente ripartita. Si è svolta questa mattina, presso la Sala “Mario Marino Guadalupi” di Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione della XVII edizione del “Tuffo di Capodanno”, la celebre manifestazione a scopo benefico firmata dal gruppo “Summer Time – Animazione & Spettacolo” di Ilaria Lenzitti e Nico Lorusso, ormai inserita a pieno titolo tra gli appuntamenti più originali al mondo per salutare l’arrivo del nuovo anno.

​L’incontro, moderato dallo stesso giornalista Nico Lorusso, ha visto la partecipazione delle istituzioni cittadine: gli assessori Lucia Avantaggiato (Pubblica Istruzione), Teodoro Scarano (Sport), accanto ai protagonisti del volontariato locale, a Diego Provinzano (presidente di Volare in Salento), e alla redazione sportiva di Antenna Sud. Nel corso della mattinata è stata svelata la nuova maglia ufficiale dell’evento ed è stato presentato il padrino d’eccezione di questa edizione: Gabriele Ceglie, atleta brindisino e pluricampione italiano di ParaKarate, che accompagnerà l’iniziativa in ogni sua fase. Come da tradizione, dietro la sfida alle acque gelide di gennaio c’è un concreto obiettivo solidale: il ricavato del 2027 sarà interamente devoluto al sostegno alimentare delle 600 famiglie brindisine assistite dal Brinm@rket (Market Solidale), gestito dall’ODV Shalom Adonai presieduta da Valeria Miglietta, presente all’incontro. La macchina organizzativa, composta da Alessandro Barba, Monica Buonasperanza, Alberto Capriati, Emanuele Caroli, Alessandro Cazzato, Maria Grazia Chiechi, Giampiero Prutentino e Adriano Zezza, aprirà ufficialmente le iscrizioni domenica 6 dicembre 2026. La grande novità annunciata oggi riguarda la sede dello stand informativo e di raccolta adesioni: l’evento troverà infatti ospitalità presso l’Impresa Portuale Briamo s.r.l. in viale Domenico Mennitti n. 50 (ex via del Mare). Qui sarà possibile iscriversi fino al 31 dicembre (o contribuire anche con una semplice offerta libera) secondo questo calendario:

​Dal 6 al 22 dicembre: il venerdì dalle 17:30 alle 20:00; il sabato e la domenica con doppio turno (10:30-12:30 e 17:30-20:00).

​Dal 23 al 31 dicembre: tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, sia la mattina (10:30-12:30) che il pomeriggio (17:30-20:00).

​A fronte di una piccola donazione, ogni partecipante riceverà la maglia ufficiale e il biglietto della lotteria con in palio premi e gadget offerti da commercianti e artigiani locali. Per i ritardatari dell’ultimo minuto restano aperte le iscrizioni direttamente alla “Conca” fino alle ore 10:00 del 1° gennaio 2027. Patrocinato da Comune e Provincia di Brindisi e inserito nel cartellone natalizio, l’evento conferma la solida rete di partner: dal Main Sponsor DealGroup Brindisi by ALLEGRINI a Puliamoilmarebrindisi, Il Nautilus di Salvatore Carruezzo e Uniti per lo Sport Brindisi del Presidente Carmine Iaia. Anche sul fronte spettacolare non mancheranno le emozioni: lo specchio d’acqua della Conca sarà ripreso contemporaneamente dall’alto, grazie ai velivoli di Volare in Salento (meteo permettendo), e dal fondo marino, grazie agli obiettivi subacquei dell’associazione ScubaDive Brindisi di Giuseppe Mesiano. Confermato per l’11° anno anche il “Gemellaggio Morale” con i cugini del Tuffo di Capodanno di Viareggio (Asd Escape To Tuscany Triathlon e il loro celebre motto “Hai Freddo?… STAY HOME”). Chi non potrà raggiungere la Conca, potrà comunque vivere l’evento in tempo reale grazie alla diretta televisiva su Antenna Sud, media partner per il nono anno consecutivo. ​Per info e adesioni: 393/58.21.619 – 329/80.59.256. Anna Consales