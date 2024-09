Tumore alla mammella: la Breast Unit di Brindisi premiata per una ricerca

Nell’ultimo incontro del percorso formativo BEST IN BREAST (B in B), che si è svolto il 9 settembre scorso a Bari, la Breast Unit di Brindisi ha ricevuto il primo premio del “Cinema Award for Quality” per l’applicazione dei criteri di qualità in sanità previsti dall’accreditamento istituzionale.

Il premio è stato comunicato e consegnato durante l’evento nella sessione dedicata al dialogo delle Breast Unit, alla presenza di esponenti ed esperti di qualità e accreditamento, di governance farmacologica e di politica sanitaria, in cui sono stati presentati i risultati della survey “Cinema Award for Quality” che prevedeva l’accostamento tra criteri di qualità dell’accreditamento e scene tratte da film. Il secondo premio è andato alla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo e il terzo al Policlinico di Bari.

Il progetto formativo BEST IN BREAST (B in B) è nato nel 2023 dopo l’avvio, nel 2021, di un processo di verifica degli standard organizzativi e assistenziali delle Breast Unit attraverso gli audit per l’accreditamento istituzionale della Regione Puglia. Il processo ha permesso in due anni di consolidare la qualità dei percorsi di cura e al contempo consentire un costruttivo scambio di esperienze tra le aziende per diffondere la cultura della qualità nell’assistenza.

All’evento hanno preso parte alcuni dei professionisti dell’equipe multidisciplinare della Asl Brindisi: Dario Loparco ha esposto la relazione sul tema della psiconcologia nella rete oncologica presentata da Laura Orlando, mentre Manuela Caloro ha condotto la discussione successiva all’intervento.

Saverio Cinieri, direttore di Oncologia dell’ospedale Perrino e coordinatore della Breast Unit, così commenta: “Elementi qualificanti della Breast Unit sono la presa in carico globale della paziente e la presenza di un team multispecialistico che elabora il piano di cura garanzia di qualità, sicurezza e appropriatezza per la paziente. Tutti questi elementi sono garantiti dalla nostra équipe di professionisti che con questo ulteriore premio si conferma fiore all’occhiello della Asl Brindisi nella cura della donna in tutti i suoi aspetti”.