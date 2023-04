TURCO E DONNO: “CONTE HA DIMOSTRATO ATTACCAMENTO ALLA PUGLIA”

Il presidente Conte ancora una volta ha dimostrato attaccamento e senso di appartenenza per la Puglia. I cittadini di Brindisi, come ci aspettavamo, lo hanno accolto facendogli sentire tutto l’affetto della città. Abbiamo con i cittadini e le altre forze politiche e civiche progetti per realizzare la riconversione economica, sociale e culturale della città. Roberto Fusco è un candidato dal valore indiscusso, conosciuto da tutti per la sua integrità e le battaglie ambientali. Abbiamo scelto il meglio per Brindisi.

Dichiarazione congiunta sen. TURCO e on. DONNO