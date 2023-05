TURCO (M5S): “IL GOVERNO MELONI TIENE FERMO IL CIS BRINDISI”

Dichiarazione del vice presidente M5S, Sen. Mario Turco.

Se Brindisi può contare sui 52 milioni di euro di investimenti lo deve al Governo Conte II e al Movimento 5 Stelle che – in 15 mesi di lavoro – ha rilanciato il Cis Taranto, attivato il Cis della Capitanata e definito tutti i progetti, nonché gli atti amministrativi propedeutici e preparatori per il Cis Brindisi-Lecce. Per attivare il Cis Brindisi, in particolare, si sono svolte oltre 20 riunioni, delle quali diverse tra i comuni di Brindisi e Lecce dove ho preso, personalmente, parte come Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. La passerella della Ministra Carfagna nel giugno scorso a Brindisi è stato solo un mero atto di facciata ma – di fatto – se quei soldi sono arrivati a Brindisi è stato grazie a quel lavoro, peraltro svolto in piena pandemia nel corso del Governo Conte. È bene, però, che i cittadini sappiano che da quella firma è tutto fermo perché il centro destra ed il Governo Meloni non hanno mai dato seguito a quel lavoro, né per Brindisi e né per i Cis di tutta la Puglia. Nessuna altra risorsa aggiuntiva è mai arrivata. Inoltre, è bene anche ricordare che grazie agli oltre 200 miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza la città di Brindisi sarà interessata da finanziamenti relativi al collegamento ferroviario con l’aeroporto e alla velocizzazione della tratta ferroviaria Brindisi-Taranto-Battipaglia. Peccato, però, che adesso il Governo Meloni ha deciso di andare contro il Sud con la riforma della Lega sull’autonomia differenziata, così come contro i principi ispiratori del Pnrr volti a ridurre i divari territoriali tra le diverse aree del Paese, come è dimostrato dal diniego dell’alta velocità per chi viaggia in treno da Brindisi, Lecce e Taranto. In questo modo, il territorio di Brindisi resterà tagliato fuori anche dal corridoio europeo Ten-T Scandinavia-Mediterraneo, finanziato in parte con fondi del Pnrr, ma destinati altrove. Altro che Governo al fianco di Marchionna, il Governo Meloni ha dimenticato completamente Brindisi e la Puglia. Questa cattiva gestione non può continuare a penalizzare in particolare Brindisi che ha bisogno di un sindaco e di una amministrazione che possa realizzare progetti fondamentali per il futuro della città e per il suo sviluppo economico, sociale e culturale. E quel sindaco può essere solo Roberto Fusco e la sua coalizione.