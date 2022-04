TURISMO – C’E’ LA POSSIBILITA’ DI INCREMENTARE L’INFOPOINT DEL NERVEGNA

Incontro questo pomeriggio a Palazxo Nervegna tra l’assessore comunale al turismo, Emma Taveri, e le associazioni culturali e turistiche per rappresentare a loro la possibilità che ha il Comune di Brindisi di potenziare l’Infopoint di Palazzo Nervegna. Il Comune di Brindisi ha partecipato ad un bando regionale e se dovesse risultare tra i vincitori l’Infopoint potrebbe offrire ai turisti da giugno a ottobre un ventaglio maggiore di proposte per visitare la città e i dintorni, in maniera del tutto gratuita. Ha illustrato la proposta la stessa assessore EmmaTaveri, che nella nostra intervista ha parlato anche dei due grandi eventi dell’estate nel Capannone ex Monrecatini.