“Turismo della radici”, 37 milioni di euro destinati a Brindisi. Domani conferenza stampa dell’on. D’Attis, del Sindaco Marchionna e della dirigente Morleo

“Turismo della radici”, 37 milioni di euro destinati a Brindisi

convocata conferenza stampa per domani 7 novembre

Questa mattina l’on. Mauro D’Attis ha comunicato che vi è la previsione di 37 milioni di euro destinati a Brindisi nell’ambito dell’accordo per la coesione tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro degli Affari Esteri, tesi alla valorizzazione delle comunità e delle identità locali con interventi tesi a promuovere il “Turismo delle radici”. Gli interventi sono destinati a realizzare poli sportivi, strutture di accoglienza e benessere utili ai residenti e allo stesso tempo capaci di rafforzare l’attrattività turistica legata ai pugliesi nel mondo.

A Brindisi sono destinati 37 milioni di euro per la riqualificazione e il potenziamento degli impianti esistenti nel complesso sportivo “Masseriola” e la realizzazione di un nuovo stadio comunale sempre nella stessa area indicata dalla programmazione urbanistica cittadina, attesa la procedura già in essere per la costruzione del nuovo palaeventi affidata a società privata.

Su questo tema una conferenza stampa è convocata per domani 7 novembre 2025, alle ore 10:00 nella Sala “Mario Marino Guadalupi” del Comune di Brindisi, alla quale interverranno l’on. Mauro D’Attis; il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, la Dirigente del Settore Urbanistica, ing. Rosa Bianca Morleo.